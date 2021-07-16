В Украине начали действовать новые языковые правила: что изменилось

Рixabay

В Украине с 16 июля распространять и демонстрировать фильмы можно только на государственном языке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ВВС.

Так, фильмы и сериалы, созданные на иностранном языке, должны быть дублированы или озвучены на украинском. Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в ленте. Это касается и фильмов, которые демонстрируют на телевидении.

Также с 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Также на украинском должны пользоваться и ведущие этих мероприятий. А выступления лиц, не владеющих украинским, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

Исключением может быть только отдельная песня или фонограмма.

Кроме того, с 16 июля объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке.

Среди этого, с 16 июля украинские издатели обязаны выдавать на государственном языке не менее половины всех изданных в течение года книг, а книжные магазины - иметь в продаже не менее 50% книг на украинском языке.

Напомним, на днях КСУ признал языковой закон конституционным.