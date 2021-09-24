Государственные театры не соблюдают языкового законодательства - языковой омбудсмен

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Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, передает RegioNews.

С 16 июля 2021 года вступила в силу 23 статья Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления на другом языке в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Офис уполномоченного проанализировал состояние выполнения соответствующей нормы семью театрами, относящимися к сфере управления Минкультуры. Правда, добавляется, что информация, предоставленная Министерством культуры и информационной политики Украины, охватывает 8 месяцев текущего года и содержит данные, в частности, за период, когда упомянутая норма еще не вступила в силу

В частности, по состоянию на 1 сентября 2021 года полностью проводились спектакли на государственном языке лишь в двух театрах: Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (Киев), в котором все 309 спектаклей были выполнены на украинском, и Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой (Львов), где все 306 спектаклей были выполнены на украинском.

Три национальных театра придерживаются нормы закона о том, что показ театрального представления на другом языке должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом.

В Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко (Киев) из 132 спектаклей 89 выполнялись на государственном языке, 43 - на другом языке и были переведены на государственный с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой из 107 спектаклей 19 - на государственном языке, остальные 88 были переведены.

В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки (Киев) 16 спектаклей были выполнены на государственном языке, на другом языке с переводом на государственный - 318.

В то же время в Одесском национальном академическом театре оперы и балета три спектакля исполнялись на государственном языке, 102 - на другом, и только 45 - переведены на государственный язык.

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко из 49 спектаклей, выполненных на негосударственном языке, лишь 19 были переведены.

Как сообщалось, языковой омбудсмен призвал ввести санкции СНБО против крупнейших украинских телеканалов.

Раньше в Днепропетровской области суд отменил региональный статус русского языка.