В НАПК вручили три протокола о коррупции нардепу Леросу
Внефракционному народному депутату Гео Леросу в Нацагентстве предотвращения коррупции по представлению ГБР вручили три протокола о коррупции
Об этом нардеп Гео Лерос написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
По словам нардепа, это – впервые в истории, когда подобный протокол будет составлен "с подачи" Государственного бюро расследований (ГБР).
Вот и первая ответочка! Только что в НАПК по обращению ГБР мне вручили три протокола о коррупции! За то, что задал вопрос Зеленскому о его "похотливой секретарше" Ермаке, – написал Лерос.
Он добавил, что будет отстаивать свои права в суде.
Как сообщалось, вчера Лерос в Раде назвал Зеленского "главным предателем" и показал нецензурный жест.
Известно, что "Слуга народа" будет требовать отстранения Лероса на 5 заседаний за неприличный жест в адрес Зеленского.
Ранее, 15 сентября, Венедиктова открыла уголовное производство против нардепа Лероса.
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