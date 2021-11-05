В НАПК вручили три протокола о коррупции нардепу Леросу

Фото: Telegram Гео Лероса

Внефракционному народному депутату Гео Леросу в Нацагентстве предотвращения коррупции по представлению ГБР вручили три протокола о коррупции

Об этом нардеп Гео Лерос написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам нардепа, это – впервые в истории, когда подобный протокол будет составлен "с подачи" Государственного бюро расследований (ГБР).

Вот и первая ответочка! Только что в НАПК по обращению ГБР мне вручили три протокола о коррупции! За то, что задал вопрос Зеленскому о его "похотливой секретарше" Ермаке, – написал Лерос.

Он добавил, что будет отстаивать свои права в суде.

Как сообщалось, вчера Лерос в Раде назвал Зеленского "главным предателем" и показал нецензурный жест.

Ранее, 15 сентября, Венедиктова открыла уголовное производство против нардепа Лероса.

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