08:44  05 ноября
Почти 26,5 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине за сутки, больше всего - на Днепропетровщине
12:48  05 ноября
"Слугу" Третьякову отстранили от заседаний Рады из-за оскорбления умершего нардепа Полякова
17:35  05 ноября
На Донбассе российские оккупанты ранили нашего военного
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2021, 15:28 283

В НАПК вручили три протокола о коррупции нардепу Леросу

05 ноября 2021, 15:28 283
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram Гео Лероса
Читайте також
українською мовою

Внефракционному народному депутату Гео Леросу в Нацагентстве предотвращения коррупции по представлению ГБР вручили три протокола о коррупции 

Об этом нардеп Гео Лерос написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам нардепа, это – впервые в истории, когда подобный протокол будет составлен "с подачи" Государственного бюро расследований (ГБР).

Вот и первая ответочка! Только что в НАПК по обращению ГБР мне вручили три протокола о коррупции! За то, что задал вопрос Зеленскому о его "похотливой секретарше" Ермаке, – написал Лерос.

Он добавил, что будет отстаивать свои права в суде.

Как сообщалось, вчера Лерос в Раде назвал Зеленского "главным предателем" и показал нецензурный жест.

Известно, что "Слуга народа" будет требовать отстранения Лероса на 5 заседаний за неприличный жест в адрес Зеленского.

Ранее, 15 сентября, Венедиктова открыла уголовное производство против нардепа Лероса.

Читайте также: Кто виноват в том, что Лерос показал средний палец президенту.

ГБР НАПК коррупция Гео Лерос протокол

На Луганщине разоблачили судью, которая занималась махинациями с принятием решений
04 ноября 2021, 10:48
ВАКС отказал в смягчении меры пресечения нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении 93 млн грн
04 ноября 2021, 10:09
НАПК проверила декларацию Зеленского: что обнаружили
26 октября 2021, 19:02
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram