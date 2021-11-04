Лерос в Раде назвал Зеленского "главным предателем" и показал нецензурный жест

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Внефракционный народный депутат Гео Лерос, выступая в парламенте, назвал президента Владимира Зеленского "главным предателем", а после того, как ему выключили микрофон показал нецензурный жест в сторону главы государства

Об это сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы. Вы - главный предатель Украины", - заявил он обращаясь к Зеленскому.

После таких слов Леросу отключили микрофон, но он не растерялся, а показал Зеленскому средний палец.

Напомним, ранеее народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко поставил в церкви свечу за здоровье внефракционного народного депутата Гео Лероса, с которым у него произошел конфликт в Раде 9 сентября.