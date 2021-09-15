Венедиктова открыла уголовное производство против нардепа Лероса

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий журналистам начальник отдела ГСУ ГБР Максим Зинорук.

Он добавил, что офис Генерального прокурора поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины приготовления к заведомо ложному показанию свидетеля (потерпевшего) для предоставления следственным органам.

"Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация на одном из telegram-каналов. В сообщении содержалось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он возжелал у неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - добавил Зінорчук.

По его словам, предварительная квалификация уголовного преступления - приготовления к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК Украины) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины), но в результате проведения следственных действий и в случае наличия других оснований квалификация может быть изменена.

Сам Гео Лерос прокомментировал упомянутое видео в Телеграм-канале, обратив внимание на то, что 70% экрана скрыты фильтром. Он утверждает, что звук на видео поддельный.

"У меня есть простые вопросы к авторам этого "творения": возможно ли, чтобы данное видео записано год-полтора назад (если принять во внимание тему видео), но получилось ли оно только сейчас?",- спросил парламентарий.