Кто виноват в том, что Лерос показал средний палец президенту

"Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль" - эти слова лучше всего объясняют, почему Гео Лерос показал "средний палец", и почему я его понимаю и не осуждаю

"Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль" - эти слова лучше всего объясняют, почему Гео Лерос показал "средний палец", и почему я его понимаю и не осуждаю

Более того, ситуацию спровоцировал Стефанчук и именно он несет за это ответственность. А теперь давайте разберемся поподробнее. Смотрите. Гео Лерос оппозиционный депутат, которого преследуют, фабрикуют уголовные дела, сожгли машину. Все что у него остается для защиты - публичная позиция. И вот он как оппозиционный депутат, используя парламентскую трибуну говорит Президенту - я вас не боюсь! Ни вас ни ваши сфабрикованные дела! Что делает власть? Вместо того чтобы выслушать и/или проигнорировать или дать короткую остроумный ответ, она руками Стефанчука незаконно выключает ему микрофон. Ну очень Стефанчук хотел выслужиться перед Зеленским. Хотел показать что он его защищает. Показал в стиле "Тищенко". По факту получилось хуже. Поэтому фиксируем. Выступление Гео Лероса, о котором бы в принципе мало кто вспомнил, снова превратилось в крутой информационный повод из-за ретивости окружения Зеленского. Ну и власть показала, что не только боится Лероса, но и готова затыкать рот оппозиции лишь бы не слышать критики. Поэтому фраза "Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль" - это фактически констатация того, что оппозиция выбирает те методы борьбы, которые ей оставляет власть. Забрали право говорить - будут "жесты" и проактивные действия. И средний палец это только начало. Потому что там где власть забирает у людей слово и права начинает говорить "улица". И с каждым днем гул улицы нарастает сильнее.

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