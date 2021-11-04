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Виктор Таран политолог [email protected]
04 ноября 2021, 16:20 768

Кто виноват в том, что Лерос показал средний палец президенту

04 ноября 2021, 16:20 768
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"Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль" - эти слова лучше всего объясняют, почему Гео Лерос показал "средний палец", и почему я его понимаю и не осуждаю
"Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль" - эти слова лучше всего объясняют, почему Гео Лерос показал "средний палец", и почему я его понимаю и не осуждаю
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українською мовою

Более того, ситуацию спровоцировал Стефанчук и именно он несет за это ответственность.

А теперь давайте разберемся поподробнее.

Смотрите. Гео Лерос оппозиционный депутат, которого преследуют, фабрикуют уголовные дела, сожгли машину.

Все что у него остается для защиты - публичная позиция.

И вот он как оппозиционный депутат, используя парламентскую трибуну говорит Президенту - я вас не боюсь! Ни вас ни ваши сфабрикованные дела!

Что делает власть? Вместо того чтобы выслушать и/или проигнорировать или дать короткую остроумный ответ, она руками Стефанчука незаконно выключает ему микрофон.

Ну очень Стефанчук хотел выслужиться перед Зеленским. Хотел показать что он его защищает. Показал в стиле "Тищенко". По факту получилось хуже.

Поэтому фиксируем. Выступление Гео Лероса, о котором бы в принципе мало кто вспомнил, снова превратилось в крутой информационный повод из-за ретивости окружения Зеленского.

Ну и власть показала, что не только боится Лероса, но и готова затыкать рот оппозиции лишь бы не слышать критики.

Поэтому фраза "Мне можно выключить при выступлении микрофон, но я найду как донести свою мысль" - это фактически констатация того, что оппозиция выбирает те методы борьбы, которые ей оставляет власть.

Забрали право говорить - будут "жесты" и проактивные действия.

И средний палец это только начало. Потому что там где власть забирает у людей слово и права начинает говорить "улица". И с каждым днем гул улицы нарастает сильнее.

Владимир Зеленский Верховная Рада Гео Лерос Руслан Стефанчук

 
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