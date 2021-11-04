На Луганщине разоблачили сюдью, которая занималась махинациями с принятием решений

Фото: сайт ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило судью и работников Лисичанского городского суда в Луганской области на махинациях с принятием судебных решений. Судья, будучи за городом, получала зарплату, а от ее имени принимались решения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, во время отсутствия на рабочем месте одной судьи от ее имени принимались судебные решения. Эти "определения" затем официально вносились в автоматизированную систему документооборота.

К тому же судье, которая находилась за пределами города, начислялась и выплачивалась заработная плата.

3 ноября работники ГБР провели обыски в горсуде для получения дополнительных доказательств. Во время обысков изъяли судебные дела, табель учета рабочего времени, мобильные телефоны, компьютерную технику, которые будут отправлены для проведения экспертизы.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, недавно СБУ в Одессе разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств.