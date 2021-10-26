НАПК проверила декларацию Зеленского: что обнаружили

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НАПК.

Как отметили в НАПК, во время полной проверки частности были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации по: сведений о компании "Maltex Multicapital Corp, зарегистрированную в налоговой службе Британских Виргинских Островов. Декларант предоставил запрашиваемые объяснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза.

По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации о доме, расположенном в городе Форте-дей-Марми (Италия), который принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "San Tommaso S.R.L.", конечным бенефициарным владельцем которого является жена субъекта декларирования.

В соответствии со сведениями, предоставленными собственником объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода дом использовался юридическим лицом в хозяйственной деятельности.

Кроме этого в НАПК обнародовали расширенную справку о проверке декларации Владимира Зеленского, где указано, что "признаков правонарушений не выявлено", а "признаков незаконного обогащения не установлено".

Напомним, что 3 октября этого года "Слідство. Інфо "обнародовала свой фильм-расследование "Офшор 95", который базируется на глобальной утечке документов Pandora Papers.

В частности, документы частично подтвердили схему перевода средств от структур Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.