НАПК проверила декларацию Зеленского: что обнаружили
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) завершило полную проверку декларации Президента Украины Владимира Зеленского. Признаков незаконного обогащения не выявлено
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НАПК.
Как отметили в НАПК, во время полной проверки частности были исследованы данные, обнародованные средствами массовой информации по: сведений о компании "Maltex Multicapital Corp, зарегистрированную в налоговой службе Британских Виргинских Островов. Декларант предоставил запрашиваемые объяснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза.
По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации о доме, расположенном в городе Форте-дей-Марми (Италия), который принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "San Tommaso S.R.L.", конечным бенефициарным владельцем которого является жена субъекта декларирования.
В соответствии со сведениями, предоставленными собственником объекта, в течение 2020 года субъект декларирования и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью, и в течение отчетного периода дом использовался юридическим лицом в хозяйственной деятельности.
Кроме этого в НАПК обнародовали расширенную справку о проверке декларации Владимира Зеленского, где указано, что "признаков правонарушений не выявлено", а "признаков незаконного обогащения не установлено".
Напомним, что 3 октября этого года "Слідство. Інфо "обнародовала свой фильм-расследование "Офшор 95", который базируется на глобальной утечке документов Pandora Papers.
В частности, документы частично подтвердили схему перевода средств от структур Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.