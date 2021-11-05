У НАЗК вручили три протоколи про корупцію нардепу Леросу

Фото: Telegram Гео Лероса

Позафракційному народному депутатові Гео Леросу у Нацагентстві запобігання корупції за поданням ДБР вручили три протоколи про корупцію

Про це нардеп Гео Лерос написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами нардепа, це – вперше в історії, коли подібний протокол буде складено "з подачі" Державного бюро розслідувань (ДБР).

Ось і перша отвєточка! Щойно в НАЗК за зверненням ДБР мені вручили три протоколи про корупцію! За те, що задав питання Зеленському про його "хтиву секретарку" Єрмака, – написавЛерос.

Він додав, що буде відстоювати свої права в суді.

Як повідомлялося, учора Лерос у Раді назвав Зеленського "головним зрадником" і показав нецензурний жест.

Раніше, 15 вересня, Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти нардепа Лероса.

Читайте також: Хто винен в тому, що Лерос показав середнього пальця президенту.