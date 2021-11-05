У НАЗК вручили три протоколи про корупцію нардепу Леросу
Позафракційному народному депутатові Гео Леросу у Нацагентстві запобігання корупції за поданням ДБР вручили три протоколи про корупцію
Про це нардеп Гео Лерос написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
За словами нардепа, це – вперше в історії, коли подібний протокол буде складено "з подачі" Державного бюро розслідувань (ДБР).
Ось і перша отвєточка! Щойно в НАЗК за зверненням ДБР мені вручили три протоколи про корупцію! За те, що задав питання Зеленському про його "хтиву секретарку" Єрмака, – написавЛерос.
Він додав, що буде відстоювати свої права в суді.
Як повідомлялося, учора Лерос у Раді назвав Зеленського "головним зрадником" і показав нецензурний жест.
Відомо, що "Слуга народу" вимагатиме відсторонення Лероса на 5 засідань через непристойний жест на адресу Зеленського.
Раніше, 15 вересня, Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти нардепа Лероса.
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