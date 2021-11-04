ВАКС отказал в смягчении меры пресечения нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении 93 млн грн

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Высший антикоррупционный суд во время заседания 3 ноября отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд согласился с доводами прокурора и оставил без изменения ранее избранную депутату меру пресечения - залог в размере 90 млн грн", - говорится в сообщении.

Нардепа подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось, по версии следствия, Дубневич лоббировал выделение средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях. Финансовые потери от реализации схемы процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления по материалам экспертизы превысили 93 млн грн.