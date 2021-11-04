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04 ноября 2021, 15:17 39

Слуга народа будет требовать отстранения Лероса на 5 заседаний за неприличный жест в адрес Зеленского

04 ноября 2021, 15:17 39
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из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" будет настаивать на отстранены народного депутата Гео Лероса на 5 пленарных заседаний за неприличный жест в адрес Президента Украины Владимира Зеленского

Как передает RegioNews об этом в кулуарах парламента заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Смотрите, у нас же в принципе свобода слова, мысли, нет ответственности за политические заявления, но у нас есть в Регламенте четко определенная ответственность за оскорбления словами, жестами. Не уверен, что есть слово "жесты", но это также туда можно отнести. И мы понимаем, что точно будет обращение в Регламетный комитет", – отметил он.

Корниенко выразил надежду, что Регламетний комитет оперативно его рассмотрит и предложит Верховной Раде те или иные дисциплинарные меры.

"Они, у нас, к сожалению, ограничены, мы не можем за такое оставлять заработной платы или не пускать, забирать мандат. Но мы можем отстранять от 5 заседаний. Я думаю, что в данном случае точно Гео Багратович этого заслуживает", – отметил он.

На вопрос журналистов о том, почему тогда до сих пор не отстранена "Слуга народа" Галина Третьякова, которая прокомментировала смерть коллеги Антона Полякова словами "одним врагом меньше", Корниенко сказал, что нужно оркемо рассматривать вопрос Лероса и отдельно – "кейс Третьяковой".

Напомним, во время выступления Лерос обратился к президенту и сказал, что "не боится сказать правду" и назвал президента "предателем", после чего показал Зеленскому средний палец. Спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить ему микрофон.

Ранее Регламентный комитет рекомендовал отстранить на 5 заседаний главу комитета по вопросам социальной политики Галину Третьякову, которая порадовалась смерти депутата Антона Полякова. Однако для отстранения необходимо результативное голосование сессионного зала.

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