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01 ноября 2021, 08:52 30

Киев официально перешел в "красную" зону: список ограничений

01 ноября 2021, 08:52 30
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Фото: из открытых источников
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С сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. В городе введены максимальные ограничения для лиц без COVID-сертификата или ПЦР-теста

О списке ограничений напоминает RegioNews.

Так, с сегодняшнего дня, проезд в общественном транспорте столицы и посещение ТРЦ будет разрешено только при наличии ПЦР-теста или COVID-сертификата. В частности, при наличии этих документов, будет разрешено посещать:

  • заведения питания,
  • отель,
  • заведения и учреждения социальной защиты,
  • спортзалы и фитнес-центры,
  • ЦПАУ,
  • Управление труда и соцзащиты,
  • Управление Пенсионного фонда,
  • ТРЦ.

Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

С 1 ноября общественный транспорт Киева, включая метрополитен, продолжит работу в обычном режиме. Однако пассажиры, за исключением лиц до 18 лет должны иметь при себе один из следующих документов:

  • отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген сроком действия не более 72 часов;
  • желтый или зеленый COVID-сертификат;
  • документ о лечение от коронавируса, подлинность которого подтверждена с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дія".

Кроме того, пассажиры и водители обязаны соблюдать масочный режим.

COVID-документы не будут проверять на входе в транспорт. За их наличием выборочно будут следить специальные группы правоохранителей.

Также, с 1 ноября учебный процесс у учащихся 1-11 классов возобновится в дистанционном формате. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в Киеве.

Напомним, более половины областей в Украине уже "красные", "желтые" остались только два региона. В "красной" зоне карантина находятся 15 областей.

Киев коронавирус Ограничение тесты документ

 
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