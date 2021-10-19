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19 октября 2021, 14:59 4

"Слуга народа" планирует до конца года одобрить закон, необходимый для разделения должностей мэра и председателя КГГА

19 октября 2021, 14:59 4
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из открытых источников
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Верховная Рада до декабря одобрит во втором чтении и целом законопроект о столице. Он вступит в силу до конца года

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Мы обещали, что до декабря его примут, и чтобы до нового года вступил в силу. Думаю, в этих графиках мы должны и оставаться", - сказал Александр Корниенко, добавив, что документ будет рассматриваться по спецпроцедуре.

Первый вице-спикер заверил, что документ не предусматривает уменьшения полномочий мэра столицы.

"Наоборот, идея – передать ему исполком, чтобы он за все отвечал, чтобы он назначал членов исполкомов", – заявил он.

В то же время председатель Киевской городской государственной администрации будет координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и "бережно надзирать”, что предусматривает Европейская хартия местного самоуправления.

"Бережный надзор означает, что никакие решения не останавливаются, не приостанавливаются, а глава КГГА, назначенный Президентом по представлению Кабмина, бережно будет указывать местным властям во главе с законно избранным мэром на недостатки в разработке тех актов, которые будет разрабатывать Киевсовет и исполком. Это нормальная практика. Это те самые префекты, к которым мы идем", – подчеркнул Александр Корниенко.

Первый вице-спикер отметил, что это поможет исполкому и коммунальным предприятиям работать прозрачнее. А значит - к ним будет меньше претензий со стороны правоохранителей.

"Когда меньше обысков – быстрее ремонтируются и строятся дороги, лучший вид имеют школы и садики", – отметил он.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко не исключал собственного увольнения по итогам заседания СНБО 20 августа. Этого не произошло. Однако, экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует увольнение Кличко с должности главы КГГА. Однако сам мэр считает, что такое решение будет незаконным

НАБУ дороги КГГА Киевсовет

 
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