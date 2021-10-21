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21 октября 2021, 08:46 134

На Банковой впервые за год прошла встреча Зеленского и Кличко

21 октября 2021, 08:46 134
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Фото: из открытых источников
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Во вторник, 19 октября, в Офисе президента Украины встретились мэр Киева Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский

Как передает RegioNews, об этом сообщил Кличко в комментарии ZN.ua

По словам мэра города Виталия Кличко, они с Зеленским пересеклись 6 октября на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, где мэр подошел к президенту и предложил встретиться.

Стороны во время встречи "обсуждали проблемы, которые накопились в городе". Кроме того, отмечается, что закон о столице не обсуждали.

"Мы, действительно, встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы", - рассказал мэр Киева.

Напомним, ранее руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о планах власти в отношении киевского городского головы Виталия Кличко. Так, согласно новому закону о столице, который должны принять в Раде еще до конца 2021 года, должности городского головы и главы КГГА должны распределить. Кличко при этом оставят лишь пост мэра.

Кроме того, бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков не исключает, что следующим могут уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Также сообщалось, что городской голова столицы Виталий Кличко инициировал рассмотрение Киевским городским советом вопроса о создание районных советов в Киеве.

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