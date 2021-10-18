В "Слуге народа" говорят, что не собираются ограничивать полномочия Кличко

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин заявляет, что предлагаемый монобольшинством законопроект о столице не предусматривает ограничение полномочий мэра столицы Виталия Кличко

"В СМИ пишут, что данный законопроект призван ограничить полномочия действующего мэра Киева. Я постоянно повторяю и напоминаю, что это не соответствует действительности. Данный законопроект, наоборот, восстанавливает в Киеве местное самоуправление … Полномочия действующего мэра не будут урезаны. Его полномочия будут расширены в связи с тем, что он возглавит независимый орган самоуправления. Это четко прописано в статье 8-ой законопроекта. Ни одного посягательства на его полномочия нет", - заявил Безгин, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Он уточнил, что досрочные выборы мэра Киева не планируются.

"Мэр Киева избран в 2020 году. Не стоит ожидать каких-либо досрочных выборов. Следующие местные выборы состоятся через 4 года. Если Киевский городской совет захочет самороспуска – это их право", - подчеркнул он.

По словам нардепа, документ предусматривает разделение должностей городского головы Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Соответственно, КГГА получит исключительно наблюдательные функции, а независимый орган самоуправления Киева - хозяйственные.

Кроме того, законопроект разделяет полномочия на уровне Киева и районных советов, которые впоследствии будут созданы. Для этого предусмотрен переходный период. В деятельность районных советов центральная исполнительная власть также не будет иметь права вмешиваться.

Что касается внедрения в КГГА поста префекта, как отметил Безгин, "получение им каких-либо сверхполномочий не соответствует действительности, поскольку проводится четкая параллель законопроекта 2143-З с законопроектом про местные государственные администрации 4298, когда в случае нарушения закона или Конституции глава КГГА сможет обращаться в суд по упрощенной процедуре".

"Более того, закон о столице опирается на законопроект про местные государственные администрации, который и в части наблюдения, и в целом поддержан публично Ассоциацией городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко", - сказал он.

В первом чтении законопроект был принят Верховной Радой 3 октября 2019 года.

Целью законопроекта, согласно пояснительной записке к нему, является оптимизация системы органов местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины путем уточнения полномочий этих органов, а также исключения из системы управления Киева возможности монополизации власти одним должностным лицом.