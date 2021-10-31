В Киеве на "Олимпийском" открыли пункт вакцинации: он будет работать всего два дня

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Министерство здравоохранения и Футбольный клуб "Динамо" открыли пункт вакцинации на НСК "Олимпийский" в Киеве - прививку можно сделать 31 октября и 1 ноября

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне".

"Совместно с Министерством здравоохранения наш клуб организовал на территории НСК "Олимпийский" пункт вакцинации. Каждый желающий в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, сможет сделать себе прививку от COVID-19. В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и прочих неудобств", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12 часов прививки успели уже сделать более 200 человек, еще несколько сотен ждут своей очереди.

"Все вакцины, которые есть в наличии в Украине, все есть у нас, мы все привезли с собой. Самые востребованные - Pfizer и Сoronavac. Раньше больше всего желающих было сделать прививку Pfizer. На сегодня тенденция изменилась, 50/50 Pfizer и Сoronavac", - рассказала главная медицинская сестра пункта прививки НСК "Олимпийский" Оксана Козин.

Отмечается, что 31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00. 1 ноября - с 11:00 до 19:00. Сейчас в пункте работают 2 медсестры, 1 фельдшер-регистратор, 1 врач.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 30 октября, прививки от коронавируса в Украине получили 177 765 человек, из них полностью иммунизированы более 44 тысяч человек.