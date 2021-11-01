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01 ноября 2021, 12:11 824

Глава Госпотребслужбы уверен, что карантин в Киеве продлится минимум три недели

01 ноября 2021, 12:11 824
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Фото: из открытых источников
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Для снижения роста заболеваемости и стабилизации ситуации с коронавирусом нужно около трех недель

Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

Как показывает практика, лишь трехнедельная ограничительная мера приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией", - пояснил Рубан.

Он добавил, что в случае соблюдения всех карантинных требований, то жители столицы скоро увидят "стабилизацию ситуации" с COVID.

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. В городе введены максимальные ограничения для лиц без COVID-сертификата или ПЦР-теста.

коронавирус Киев карантин красная зона Олег Рубан

 
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