Глава Госпотребслужбы уверен, что карантин в Киеве продлится минимум три недели
Для снижения роста заболеваемости и стабилизации ситуации с коронавирусом нужно около трех недель
Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24", передает RegioNews.
Как показывает практика, лишь трехнедельная ограничительная мера приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией", - пояснил Рубан.
Он добавил, что в случае соблюдения всех карантинных требований, то жители столицы скоро увидят "стабилизацию ситуации" с COVID.
Напомним, с сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. В городе введены максимальные ограничения для лиц без COVID-сертификата или ПЦР-теста.
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