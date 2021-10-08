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08 октября 2021, 09:26 73

Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова

08 октября 2021, 09:26 73
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Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал народный депутат Антон Поляков, изъяли, а водителя сейчас допрашивают

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Причины смерти будут устанавливаться во время вскрытия, которое произойдет уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины", - отметила Венедиктова.

Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

Пока по словам водителя известно, что он взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, а уже через несколько минут после этого депутата начало тошнить в машине.

Напомним, что народного депутата Антона Полякова в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

Тело политика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

расследование полиция депутат генпрокурор такси Ирина Венедиктова

 
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