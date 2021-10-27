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27 октября 2021, 12:40 27

Козырь уволен с должности председателя Херсонской ОГА

27 октября 2021, 12:40 27
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Сергей Козырь, фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Лагуту главой Херсонской областной государственной администрации, предварительно уволив с этой должности Сергея Козыря

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Указом №552/2021 глава государства освободил от должности главу Херсонской ОГА Сергея Козыря "согласно поданному им заявлению".

Назначить Лагуту Геннадия Николаевича председателем Херсонской областной государственной администрации, - отмечается в следующем указе №553/2021.

Как сообщалось, "Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты и 24 сентября ЦИК зарегистрировал Козыря кандидатом в нардепы от округа на Херсонщине.

Напомним, новым председателем Херсонской ОГА Сергея Козыря Зеленский назначил 1 марта 2021 года.

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