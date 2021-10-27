Козырь уволен с должности председателя Херсонской ОГА

26 октября 2021

Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой

Виталий Кличко актуализировал дискуссию о возобновлении районных советов в городе Киеве. Эта дискуссия происходит на фоне очередной активизации разговоров о попытке Офиса президента подвинуть столично...