Козырь уволен с должности председателя Херсонской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Лагуту главой Херсонской областной государственной администрации, предварительно уволив с этой должности Сергея Козыря
Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.
Указом №552/2021 глава государства освободил от должности главу Херсонской ОГА Сергея Козыря "согласно поданному им заявлению".
Назначить Лагуту Геннадия Николаевича председателем Херсонской областной государственной администрации, - отмечается в следующем указе №553/2021.
Как сообщалось, "Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты и 24 сентября ЦИК зарегистрировал Козыря кандидатом в нардепы от округа на Херсонщине.
Напомним, новым председателем Херсонской ОГА Сергея Козыря Зеленский назначил 1 марта 2021 года.
Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзализныци"Все новости »
26 октября 2021, 12:32Министром обороны после Тарана может стать Резников - СМИ
24 октября 2021, 17:14Зеленский уволил госуполномоченного из Антимонопольного комитета
22 октября 2021, 18:52
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова