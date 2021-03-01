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01 марта 2021, 20:22 10

Зеленский назначил главу Херсонской ОГА

01 марта 2021, 20:22 10
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Председателем Херсонской облгосадминистрации назначен Сергей Козырь
Председателем Херсонской облгосадминистрации назначен Сергей Козырь
Фото с сайта Президента
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Указ о назначении председателем Херсонской облгосадминистрации Сергея Козыря опубликован на сайте Президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Указом Президента Украины №83/2021 головой Херсонской ОГА назначен Сергей Козырь.

Назначить КОЗЫРЯ Сергея Вячеславовича председателем Херсонской областной государственной администрации, - говорится в документе.

До этого Сергей Козырь временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.

Справка. Сергей Козырь родился в 1984 году в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых", в 2009-м - Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы". В 2014 получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности "Шахтоуправление "Трудовское" ГП "Донецкая угольная энергетическая компания ". В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019-го - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020 - в. и. о. председателя Херсонской ОГА.

Как сообщалось, еще 3 декабря 2020-го Зеленский указом уволил Юрия Гусева с должности председателя Херсонской ОГА. Также президент уже назначил временного руководителя области.

Также "Слуга народа” Александр Самойленко возглавил Херсонский областной совет. Самойленко был единственным кандидатом на эту должность.

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