Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзализныци"

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины своим решением от 25 октября 2021 года утвердил новый состав правления АО "Укрзализныця"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр УЗ.

Так, согласно постановлению правительства №1101 от 25 октября, председателем правления компании назначен Александр Камышин, который до этого исполнял обязанности главы компании.

Членами правления назначены Григорий Бойко и Евгений Лященко. Кроме того, правительство утвердило на должностях членов правления АО "Укрзализныця" Ореста Логунова, Александра Перцовского и Романа Черницкого.

Указанный состав правления "Укрзализныци" назначен временно, на период до принятия общим собранием акционеров (по представлению нового состава наблюдательного совета) решения о формировании правления.

Кроме того, правительство прекратило полномочия членов правления "Укрзализныци" Франтишека Буреша и Ивана Юрика и освободило от выполнения обязанностей члена правления Ивана Синякова.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, что полномочия Сергея Лещенко как члена правления АО "Укрзализныця" предлагается продлить до момента избрания новых представителей государства в наблюдательном совете, но не позднее 31 декабря 2021 года.