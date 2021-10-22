Зеленский уволил госуполномоченного из Антимонопольного комитета
Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении заместителя председателя Антимонопольного комитета украины - государственного уполномоченного Наталью Буроменскую
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.
"Уволить Буроменскую Наталью Любомировну с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - говорится в тексте изданного президентом указа.
Наталья Буроменская получила должность государственного уполномоченного в Антимонопольном комитете летом 2020 года. Тогда она заменила на этом посту Нину Сидоренко, которая была уволена указом Зеленского.
Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский учредил должность уполномоченного по правам защитников Украины.