Министром обороны после Тарана может стать Резников - СМИ

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой на информацию своего главного редактора Юрия Бутусова.

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении.

По мнению редактора, Резников "будет для офиса управляемой фигурой", ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию.

Еще одним кандидатом, который рассматривался Зеленским на должность министра обороны была бывший кандидат в мэры Киева нардеп Ирина Верещук.

"Резникова Зеленский рассматривает прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора, организатора обороны. Поэтому, к сожалению, предпосылки для каких-либо структурных изменений в армии пока не просматриваются", - добавил Бутусов.

Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада в течение двух-трех недель будет голосовать за назначение нового министра обороны. Президент Владимир Зеленский уже окончательно определился с кандидатурой на эту должность.