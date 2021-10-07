Рада уволила Разумкова с должности спикера

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Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Перед этим перед депутатами выступил уже бывший глава парламента и инициаторы его отставки. Они, в частности, обменялись обвинениями в адрес друг-друга.

Напомним, что в Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова. Собрано более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Об увольнении Разумкова во властных коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которого они сильно поссорились и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.

В понедельник лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес в Аппарат Верховной Рады подписи депутатов об увольнении главы парламента Дмитрия Разумкова.