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18 октября 2021, 21:45 2

В "Слуге народа" назвали условие лишения Разумкова депутатского мандата

18 октября 2021, 21:45 2
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из открытых источников
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Партия "Слуга народа" лишит экс-главу парламента Дмитрия Разумкова депутатского статуса, если он не будет выполнять обещания партии на выборах.

Как передает RegioNews об этом на брифинге после заседания фракции монобільшості заявил ее лидер Давид Арахамия.

По его словам, партия не будет рассматривать возможность лишения депутатского мандата Разумкова, если он будет выполнять обещания из предвыборной программы "Слуги народа".

"Мы будем смотреть, каким образом господин Разумков, – его же избирали избиратели "Слуги народа", – если он будет действовать в рамках тех обещаний, которые "Слуга народа" предоставляла своим избирателям, и мы как партия будем это чувствовать, тогда он будет в "безопасной зоне". А если наоборот – тогда, наверное, "опасно", - рассказал нардеп

Напомним, что при избрании председателем Верховной Рады в сентябре 2019 года Разумков написал заявление о выходе из фракции, ведь председатель ВРУ должен быть внефракционным. Однако сейчас он остается членом политической партии "Слуга народа". Как известно он был первым номером партийного списка. Выход "списочника" из фракции может стать основанием для лишения мандата, однако пока отсутствует практика по выходу из фракции депутата в связи с избранием на руководящую должность.

Слуга народа Верховная Рада фракция депутаты

 
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