Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа" однако допускает, что его выгонят из нее

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Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сейчас он является членом фракции "Слуга народа", однако не исключает, что его из нее выгонят

Как передает RegioNews об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента

Разумков пояснил, что перестал быть частью СН из-за требования регламента о внефракционности Президиума Верховной Рады.

"Ситуация следующая-в свое время 29 августа я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно Регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместители не входят в состав какой-либо фракции. Но каких-то дополнительных документов, заявлений об исключении, фракция не принимала решения об исключении такого не было. Поэтому после завершения своей каденции я автоматически возвращаюсь во фракцию", - заявил он.

Разумков добавил, что написал письмо главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Экс-спикер также прокомментировал возможность создания собственной группы депутатов. Он также не исключил возможность создания собственной депутатской группы в случае, если будет принято решение об исключении из фракции.

На сайте парламента Дмитрий Разумков указан как внефракционный депутат.

Напомним, что Верховная Рада 7 октября отозвала с должности главу парламента Дмитрия Разумкова

Перед этим перед депутатами выступил уже бывший глава парламента и инициаторы его отставки. Они, в частности, обменялись обвинениями в адрес друг-друга.

Напомним, что в Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова. Собрано более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Об увольнении Разумкова во властных коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которого они сильно поссорились и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.

В понедельник лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес в Аппарат Верховной Рады подписи депутатов об увольнении главы парламента Дмитрия Разумкова.