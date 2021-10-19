16:42  19 октября
В Житомире с 23 октября ужесточат карантин: что запретят
16:21  19 октября
В Киеве взлетела стоимость отопления
18:30  19 октября
На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших бойцов из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
19 октября 2021, 20:46 5

Депутат Буймистер прокомментировала свое исключение из фракции "Слуга народа"

19 октября 2021, 20:46 5
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По словам народного депутата Людмилы Буймистер, ее поздравляют с исключением из фракции

Об этом рассказала в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Людмила Буймистер, передает RegioNews.

Это произошло впервые, я же пришла из бизнеса и к политике раньше отношения не имела. В бизнесе, наоборот, ценится альтернативная точка зрения, потому что когда тебе нужно найти лучшее решение для какой-то проблемы, то хорошо слышно и тех, кто с тобой согласен, но для руководителей ценнее слышать тех, кто не согласен, тем более, если они что-то предлагают. Я вижу, что пока в нашей политической культуре такого подхода нет, по крайней мере у этого пока что монобольшинства, скажем так, условного. Потому что мы видим по результатам последних голосований, что де-факто монобольшинства же нет, и приходится все время договариваться с олигархическими группами в парламенте, — сказала она.

По словам Буймистер, ее поздравляют с исключением из фракции.

Меня сегодня, наверное, поздравило с этим событием больше людей, чем обычно с днем рождения. Я думаю, это говорит само за себя. Поздравило много избирателей, они пишут мне слова поддержки в Фейсбуке. Фракция немного не дождалась моего дня рождения, потому что они любят перед днем рождения такие подарки делать. Нужно было до следующей пленарной недели подождать, до 5 ноября, тогда бы они мне такой подарок сделали. Но я авансом принимаю, — сказала она.

Депутат добавила, что мотив исключения ей не объяснили.

Мне не объяснили мотивацию. Я вчера немного опоздала на заседание фракции, и решение об инициировании этой процедуры протянули быстро, в турборежиме, как многие другие решения. Без любой возможности пообщаться с коллегами и ответить на вопросы, если они есть. Мы видели, что так же недавно снимали спикера Верховной Рады, так что ничего удивительного нет, — сказала она.

Как сообщалось, сегодня "Слуга народа" исключила из фракции нардепку, которая не поддержала законопроект об олигархах.

Слуга народа нардеп фракция исключение

Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады: когда и что рассмотрят нардепы
19 октября 2021, 18:44
КСУ открыл производство по делу об увольнении Тупицкого и Касминина
19 октября 2021, 18:00
Депутатку, которая порадовалась смерти коллеги вряд ли уволят с должности главы социального комитета Рады
19 октября 2021, 15:43
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua