Депутат Буймистер прокомментировала свое исключение из фракции "Слуга народа"

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Об этом рассказала в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Людмила Буймистер, передает RegioNews.

Это произошло впервые, я же пришла из бизнеса и к политике раньше отношения не имела. В бизнесе, наоборот, ценится альтернативная точка зрения, потому что когда тебе нужно найти лучшее решение для какой-то проблемы, то хорошо слышно и тех, кто с тобой согласен, но для руководителей ценнее слышать тех, кто не согласен, тем более, если они что-то предлагают. Я вижу, что пока в нашей политической культуре такого подхода нет, по крайней мере у этого пока что монобольшинства, скажем так, условного. Потому что мы видим по результатам последних голосований, что де-факто монобольшинства же нет, и приходится все время договариваться с олигархическими группами в парламенте, — сказала она.

По словам Буймистер, ее поздравляют с исключением из фракции.

Меня сегодня, наверное, поздравило с этим событием больше людей, чем обычно с днем рождения. Я думаю, это говорит само за себя. Поздравило много избирателей, они пишут мне слова поддержки в Фейсбуке. Фракция немного не дождалась моего дня рождения, потому что они любят перед днем рождения такие подарки делать. Нужно было до следующей пленарной недели подождать, до 5 ноября, тогда бы они мне такой подарок сделали. Но я авансом принимаю, — сказала она.

Депутат добавила, что мотив исключения ей не объяснили.

Мне не объяснили мотивацию. Я вчера немного опоздала на заседание фракции, и решение об инициировании этой процедуры протянули быстро, в турборежиме, как многие другие решения. Без любой возможности пообщаться с коллегами и ответить на вопросы, если они есть. Мы видели, что так же недавно снимали спикера Верховной Рады, так что ничего удивительного нет, — сказала она.

Как сообщалось, сегодня "Слуга народа" исключила из фракции нардепку, которая не поддержала законопроект об олигархах.