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Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат
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06 октября 2021, 08:44 6

Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат

06 октября 2021, 08:44 6
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Фото: из открытых источников
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Отстраненный от ведения заседаний спикер парламента Дмитрий Разумков планирует судиться в случае, если его лишат мандата народного депутата

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в эфире "Прямого".

"Да, я буду отстаивать свое право. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал как политик. И здесь это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали и за меня, и за коллег, которые работают в стенах ВРУ. Это уже не о должностях, а о людях", - отметил он.

Напомним, что 5 октября Рада отстранила 240 голосами главы парламента Дмитрия Разумкова на два заседания. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

В то же время в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятное увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Дмитрий Разумков парламент ВР Слуга народа депутат

 
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