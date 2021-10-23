Экс-глава Рады Разумков рассказал, чем занимается после отставки с должности

Так, в эфире телеканала "Украина 24" Разумков подчеркнул, что у него появилось "много вопросов, которые нужно решать", пишет RegioNews.

"Стало меньше свободного времени. Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало - дальше будет еще меньше... Я всем занимаюсь... Много планов, которые хочу реализовать. И много тех обещаний, которые мы еще давали давно... Но сегодня больше времени, вдохновения, возможностей для того, чтобы наконец вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям. Ну, и убедить коллег, наконец, этим заниматься", - сказал он.