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23 октября 2021, 16:19 1237

Экс-глава Рады Разумков рассказал, чем занимается после отставки с должности

23 октября 2021, 16:19 1237
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Фото из открытых источников
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Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что после отставки у него стало меньше свободного времени

Так, в эфире телеканала "Украина 24" Разумков подчеркнул, что у него появилось "много вопросов, которые нужно решать", пишет RegioNews.

"Стало меньше свободного времени. Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало - дальше будет еще меньше... Я всем занимаюсь... Много планов, которые хочу реализовать. И много тех обещаний, которые мы еще давали давно... Но сегодня больше времени, вдохновения, возможностей для того, чтобы наконец вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям. Ну, и убедить коллег, наконец, этим заниматься", - сказал он.

Напомним, 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа. Впоследствии Разумков намекнул на собственный политический проект и добавил, что считает себя членом фракции "Слуга народа", однако допускает, что его выгонят из нее.

спикер Верховная Рада Дмитрий Разумков

 
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