У "Слуг" еще не решили, будут ли инициировать сложение мандата Разумковым

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В партии "Слуга народа" пока не приняли решение, будут ли инициировать сложение мандата народным депутатом Дмитрием Разумковым после его отзыва с должности главы парламента

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания ... Увидим, как Разумков будет работать, - сказал он журналистам в четверг.

Глава фракции отметил, что такой вопрос на фракции пока не рассматривался.

Он говорит, что будет работать на благо избирателей. Когда он шел в Раду - это избиратели "Слуги народа". Если он будет работать на благо избирателей "Слуги народа" - это одно дело, если наоборот - другое, - добавил Арахамия.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что такие решения принимает съезд партии.

Мы планируем съезд партии где-то на середину ноября в связи с моими возможными кадровыми приключениями ... Срочный внеочередной съезд мы вряд ли будем созывать. Но если на плановом съезде такие вопросы могут задавать делегаты, это нормально, будем их обсуждать, параллельно изучим практику, как думает ЦИК в этом направлении, - сказал Корниенко.

Он также отметил, что это нестандартная ситуация.

Как сообщалось, Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат.

Вместе с тем Разумков не будет оспаривать в суде свое отстранение от должности.

Напомним, 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа. Почти сразу "Слуга народа" официально выдвинула Стефанчука на должность спикера ВР, а на должность его заместителя - Александра Корниенко.