Обязательная вакцинация не коснется нардепов - СМИ

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Несмотря на то, что в ближайшее время в Украине может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19, это не коснется народных депутатов

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в партии "Слуга народа".

Однако, чтобы работать в парламенте депутатам, помощникам, журналистам и другим сотрудникам придется быть вакцинированными, или показывать ПЦР-тест или антиген-тест, сделанный накануне посещения ВР, процедуру еще дорабатывают.

Принудительной вакцинации депутатов точно не будет. Знаю, что Федорову (Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины - ред.) Дали задание разработать механизм, как будут проходить все, кто имеет право работать в стенах ВР. Сам президент и руководство партии просят депутатов вакцинироваться, чтобы показать пример. Но, честно, не все хотят и готовы, и таких депутатов в партии много, - рассказывает нардеп СН.

Как сообщалось, Ляшко анонсировал расширение перечня профессий, которые обяжут вакцинироваться от COVID-19.

Ранее список профессий, обязательных для вакцинации от COVID-19, был утвержден Минздравом.