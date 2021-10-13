К рассмотрению Бюджета-2022 в первом чтении подано более 3 200 правок

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В понедельник,18 октября, состоится заседание бюджетного комитета Верховной Рады, на котором согласуют параметры законопроекта о госбюджете-2022 к первому чтению

Это подтвердил председатель бюджетного комитета Рады Юрий Аристов в интервью Укринформу, передает RegioNews.

К рассмотрению законопроекта в первом чтении, по его словам, подано более 3 200 правок.

Как всегда, многие предложения касаются отраслевых изменений. Например, предлагают существенно уменьшить оборонный бюджет или финансирование силового блока и отдать высвободившийся ресурс пенсионерам. С учетом того, что концепцией президентской программы это не предусмотрено, пытаемся такие правки сразу группировать и изымать из рассмотрения, - рассказал парламентарий.

Он отметил, что члены комитета рассматривают правки синхронно с Минфином. И пока есть концептуальные расхождения в видении некоторых направлений финансирования.

К примеру, Министерство регионального развития хочет вдвое увеличить бюджет Фонда регионального развития и, так понимаю, конкурировать с программой "Большое строительство”. Такое желание понятно, потому что речь идет об их ответственности. И пока непонятно, за счет какого ресурса это можно сделать, - отметил Аристов.

Также многие депутатские предложения связаны с локальными проектами.

В прошлом году мы их систематизировали и объединили. Таким образом будем действовать и теперь, - заверил глава бюджетного комитета.

Аристов отметил, что на понедельник запланировано заседание комитета, на котором и будет принято окончательное решение о направлении документа на первое чтение. Начать рассмотрение документа в сессионном зале планируют в среду, 20 октября.

Как сообщалось, 4 октября в Раде обещали принять Госбюджет-2022 до 20 октября.

Раньше в Минфине рассказали, насколько увеличатся зарплаты военных в 2022 году - это предполагает проект бюджета.