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11 октября 2021, 19:08 5

Что будет с законом о деолигархизации – решится после рассмотрения 12 блокирующих постановлений – Стефанчук

11 октября 2021, 19:08 5
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Фото из открытых источников
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Судьба подписания закона о деолигархизации будет решаться после рассмотрения народными депутатами проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии соответствующего документа

Об этом рассказал недавно назначенный глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Мы решаем этот вопрос, как он будет. Пока мы знаем, что есть 12 блокирующих постановлений. Посмотрим, будут ли они поддерживаться, или нет. После этого будет решаться судьба подписания этого законопроекта, – сказал спикер украинского парламента.

Он также выразил надежду, что парламентарии рассмотрят соответствующие проекты постановлений на следующей пленарной неделе, а именно 19 или 20 октября.

Как сообщалось, предыдущий глава Рады Разумков заявил, что подпишет только "корректный текст" закона об олигархах.

Также экс-спикер заявлял, что Зеленский должен ветировать закон "об олигархах" для исправления коллизии в нем.

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