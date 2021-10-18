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18 жовтня 2021, 11:52 4

У четвер в парламенті може відбутись додаткова позачергова сесія

18 жовтня 2021, 11:52 4
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Фото з відкритих джерел
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У четвер у Раді очікують позачергове засідання, присвячене євроінтеграційним законам

Про це на засіданні погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

Є попередньо ініціатива, яка, я думаю, буде ближчим часом висловлена у відповідному листі, що можливо, на цьому тижні буде додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам. Можливо, вона буде у четвер, — сказав Стефанчук.

Спікер парламенту у зв’язку з зазначеним закликав скоригувати роботу фракцій та груп у ВР.

Як повідомлялося, "Слуги народу" планують обговорити звільнення міністрів на засіданні фракції у понеділок.

Раніше Стефанчук розповів про пріоритетні законопроєкти Ради: Держбюджет, місцеві референдуми та децентралізація.

Верховна Рада засідання Руслан Стефанчук позачергове погоджувальна рада

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