У четвер в парламенті може відбутись додаткова позачергова сесія
У четвер у Раді очікують позачергове засідання, присвячене євроінтеграційним законам
Про це на засіданні погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews.
Є попередньо ініціатива, яка, я думаю, буде ближчим часом висловлена у відповідному листі, що можливо, на цьому тижні буде додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам. Можливо, вона буде у четвер, — сказав Стефанчук.
Спікер парламенту у зв’язку з зазначеним закликав скоригувати роботу фракцій та груп у ВР.
Як повідомлялося, "Слуги народу" планують обговорити звільнення міністрів на засіданні фракції у понеділок.
Раніше Стефанчук розповів про пріоритетні законопроєкти Ради: Держбюджет, місцеві референдуми та децентралізація.
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