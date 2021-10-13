Большинство депутатов не поддерживает перенос выборов - спикер

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не ожидает переноса выборов, поскольку соответствующую идею не поддерживает большинство депутатов

Как передает RegioNews об этом он заявил на брифинге в среду.

На вопрос журналистов возможен ли перенос выборов, Стефанчук напомнил, что это требует внесения изменений в Конституцию.

"Я убежден, что в парламенте нет голосов за подобную инициативу", - резюмировал спикер.

Во властных коридорах обсуждается перенос выборов. сначала провести президентские выборы, а парламентские - позже.

Среди вариантов проведения досрочных президентских выборов в 2022 году.