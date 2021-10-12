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12 октября 2021, 21:54 18

ЦИК отменил регистрацию еще трех кандидатов в нардепы на довыборах в Раду

12 октября 2021, 21:54 18
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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще трех кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) 31 октября

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник, сообщает RegioNews.

Отменить регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины Колыхаева Юрия Анатольевича и Лагуты Геннадия Борисовича, которые баллотируются в одномандатном избирательном округе № 184 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября, - зачитал текст постановления член ЦИК Сергей Постивый.

Также комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты самовыдвиженца в ОВО № 197 Виктора Александровича Шевченко.

По словам Постивого, основанием для отмены регистрации указанных кандидатов стало представление ими 12 октября заявлений об отказе от баллотирования.

Как сообщалось, сегодня в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические меры на предстоящих выборах 31 октября.

Ранее, 8 октября, "двойник" кандидата в нардепы Козыря отказался баллотироваться - ЦИК отменил регистрацию.

Еще раньше суд "ликвидировал" другого двойника кандидата от "Слуги народа".

ЦИК выборы округ №184 округ №197 регистрация Кандидат

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