ЦИК отменил регистрацию еще трех кандидатов в нардепы на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще трех кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) 31 октября

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник, сообщает RegioNews.

Отменить регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины Колыхаева Юрия Анатольевича и Лагуты Геннадия Борисовича, которые баллотируются в одномандатном избирательном округе № 184 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября, - зачитал текст постановления член ЦИК Сергей Постивый.

Также комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты самовыдвиженца в ОВО № 197 Виктора Александровича Шевченко.

По словам Постивого, основанием для отмены регистрации указанных кандидатов стало представление ими 12 октября заявлений об отказе от баллотирования.

Как сообщалось, сегодня в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические меры на предстоящих выборах 31 октября.