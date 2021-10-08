"Двойник" кандидата в нардепы козыря отказался баллотироваться - ЦИК отменила регистрацию

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7 октября 2021 года Сергей Козырь подал в ЦИК заявление об отказе от баллотирования в народные депутаты. Комиссия рассмотрела это заявление и отменила его регистрацию кандидата в народные депутаты

Об этом сообщила пресс-служба Секретариата Комиссии, передает RegioNews.

Комиссия рассмотрела это заявление и отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Козыря Сергея Андреевича, который баллотируется в ОИО № 184 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября 2021 года, - говорится в сообщении.

Также изменениями в постановление о форме, цвете и тексте бюллетеней комиссия исключила позицию об указанном кандидате из избирательного бюллетеня.

Таким образом, по состоянию на 8 октября 2021 года на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 марта 2021 года будут баллотироваться 44 кандидата в народные депутаты Украины: в ОИО № 184 (Херсонская область) – 18 кандидатов, в ОИО № 197 (Черкасская область) – 26 кандидатов.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в народные депутаты Украины Татьяны Лазаревой, зарегистрированной в ОВО № 184, и Дмитрия Кухарчука, зарегистрированного в ОВО № 197 на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года.

Как сообщалось, 1 октября ЦИК зарегистрировала "двойников" кандидатов в депутаты от "Слуги народа" Сергея Козыря и Геннадия Лагуты.