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12 октября 2021, 19:50 4

В ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические меры на предстоящих выборах 31 октября

12 октября 2021, 19:50 4
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Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия обратилась к органам власти по осуществлению противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 во время проведения промежуточных выборов в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа №184 и №197), а также местных 31 октября

Об этом сообщили на сайте Центризбиркома, передает RegioNews.

Сообщается, что комиссия приняла постановление "О мерах по созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения выборов 31 октября 2021 года в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

Указанным решением ЦИК обратилась к Кабинету Министров Украины, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и других органов (должностных лиц), которые согласно закону осуществляют их полномочия, о необходимости безотлагательного решения вопросов по созданию надлежащих условий для обеспечения реализации противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 во время организации и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в ОИО № 184 и № 197, а также местных выборов 31 октября 2021 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия обратила внимание субъектов, которые обеспечивают избирательные комиссии средствами индивидуальной защиты, что количество таких средств должно полностью соответствовать потребности в их регулярной замене согласно правилам их использования в течение всего времени работы соответствующих избирательных комиссий.

Также ЦИК обратила внимание избирательных комиссий, которые обеспечивают организацию подготовки и проведения выборов 31 октября 2021 года, и других субъектов и участников избирательного процесса на необходимость неукоснительного соблюдения противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс.

Также постановлением Рады назначены выборы глав пяти населенных пунктов, среди которых и на 31 октября.

Также 3 сентября было названа дата старта избирательного процесса на выборах мэра Харькова, сами выборы состоятся 31 октября.

ЦИК обращение COVID-19 эпидемия власть

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