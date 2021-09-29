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29 сентября 2021, 13:38 107

Полиция возбудила дело из-за регистрации на Херсонщине двойника кандидата в депутаты

29 сентября 2021, 13:38 107
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На Херсонщине полиция открыла уголовное производство по факту регистрации «двойника» кандидата в народные депутаты во время избирательного процесса в 184-м округе(Херсонская область)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook полиции Херсонской области.

"Сотрудники отдела защиты интересов общества и государства Главного управления Национальной полиции в Херсонской области получили информацию по возможному факту препятствования осуществлению избирательного права, а именно: баллотироваться на равных началах одном из кандидатов в народные депутаты Верховной рады Украины", - отмечается в сообщении.

Во время проверки полученной информации полицейские установили, что 27 сентября в Центральную избирательную комиссию обратился житель Кировоградской области с просьбой зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты по 184-му округу с аналогичной фамилией и именем уже зарегистрированного ранее кандидата. Исходя из этого, у правоохранителей есть основания считать, что кандидата из другой области используют заинтересованные лица как "двойника", чтобы повлиять на окончательные результаты голосования, информируют в полиции.

По данному факту следователями областного главка полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Досудебное расследование продолжается.

Ранее ЦИК зарегистрировал "двойника" кандидата в депутаты на округе №197 (Черкасская область) Виталия Войцеховского.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 31 октября, промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Решение принято в связи с тем, что ранее избранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народного депутата Игоря Колихаєва (184-й округ) было выбрано Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народного депутата Александра Скичко (197-й округ) назначен главой Черкасской ОГА.

выборы полиция ОГА ЦИК

 
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