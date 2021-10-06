Суд "ликвидировал" двойника кандидата от "Слуги народа"

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Суд отменил смену имени двойником кандидата от" Слуги народа " в округе №197 на Черкасщине. Теперь в бюллетене на довыборах народного депутата будет один Виталий Войцеховский

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook общественной сети "Опора"

Отмечается, что Центральная избирательная комиссия приняла решение об изменениях в постановление о регистрации кандидата-самовыдвиженца в округе № 197 Виталия Александровича Войцеховского (Постановление № 370 от 24 сентября 2021 года) во исполнение постановления Окружного административного суда Киева от 6 октября.

15 из 16 присутствующих членов Центральной избирательной комиссии проголосовали "за" внесение изменений в предыдущее решение комиссии. Так, слова Войцеховский Виталий Александрович были заменены словами Шевченко Виктор Александрович.

Напомним, на заседании 24 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в одномандатном избирательном округе № 197 на промежуточных выборах 31 октября самовыдвиженца Виталия Войцеховского. Согласно сведениям, представленным в ЦИК, Виталий Александрович Войцеховский изменил свое имя и фамилию 14 сентября (до смены – Виктор Александрович Шевченко). Документы на регистрацию в комиссию были поданы 20 сентября, то есть имя и фамилия были изменены за 6 дней до подачи.

Сразу после регистрации кандидата-самовыдвиженца полиция открыла уголовное производство относительно возможного препятствования осуществлению избирательного права, по заявлению от местного жителя.

Сегодня Окружной административный суд Киева постановил остановить действие решения Деснянского районного в городе Киеве отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев) в виде свидетельства об изменении фамилии, имени и отчества с Шевченко Виктор Александрович (15 апреля 1972 года рождения) на Войцеховский Виталий Александрович (15 апреля 1972 года).

Также суд запретил Центральной избирательной комиссии использовать измененные данные Шевченко, в том числе на информационном плакате, в избирательном бюллетене и на сайте ЦИК.