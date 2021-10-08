Нардепы выделили дополнительные 12 млрд грн на субсидии

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Верховная Рада 8 октября приняла закон, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

За принятие во втором чтении и в целом законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов" (№6052) проголосовали 256 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов), пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Соответствующий законопроект предлагает внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее на 39,4 млрд грн — 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн. Это стало возможным благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

В частности, предусматривается выделение 15 млрд грн "Укравтодора" на развитие инфраструктуры, 1,5 млрд грн – на "Большое строительство", 12 млрд грн - на субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, 3,8 млрд грн - на покрытие дефицита средств на зарплаты военнослужащим; 2 млрд грн - на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19, 1 млрд грн - на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами, 4,09 млрд грн - на Вооруженные силы Украины, 2,5 млрд грн на субвенции для социально-экономического развития местным бюджетам, 282 млн грн - на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее в Кабмине сообщали, что планируют просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен до конца года.