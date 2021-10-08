09:12  08 октября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
09:26  08 октября
Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова
08:31  08 октября
На Донбассе за сутки зафиксировано семь нарушений, один из бойцов ООС ранен
UA | RU
UA | RU
08 октября 2021, 15:26 17

Нардепы выделили дополнительные 12 млрд грн на субсидии

08 октября 2021, 15:26 17
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада 8 октября приняла закон, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

За принятие во втором чтении и в целом законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов" (№6052) проголосовали 256 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов), пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Соответствующий законопроект предлагает внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее на 39,4 млрд грн — 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн. Это стало возможным благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

В частности, предусматривается выделение 15 млрд грн "Укравтодора" на развитие инфраструктуры, 1,5 млрд грн – на "Большое строительство", 12 млрд грн - на субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, 3,8 млрд грн - на покрытие дефицита средств на зарплаты военнослужащим; 2 млрд грн - на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19, 1 млрд грн - на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами, 4,09 млрд грн - на Вооруженные силы Украины, 2,5 млрд грн на субвенции для социально-экономического развития местным бюджетам, 282 млн грн - на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее в Кабмине сообщали, что планируют просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен до конца года.

деньги Верховная Рада субсидия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram