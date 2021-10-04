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04 октября 2021, 12:56 49

Разумков заявил, что подпишет только "корректный текст" закона об олигархах

04 октября 2021, 12:56 49
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Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что подпишет закон об олигархах, как только к нему поступит "корректный текст документа

Об этом он сообщил во время согласительного совета, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Как только ко мне поступит корректный текст закона, за который проголосовала Рада, я подпишу его. Но здесь все рассказывают, как они очень быстро хотят, чтобы этот закон был подписан. А что же ни одна фракция не подала предложение о рассмотрении постановлений об отмене решения Верховной Рады? Ни одна", - заявил Разумков.

Он также подчеркнул, что спикер парламента должен подписывать тот закон, который приняла Рада.

По его словам, "решение принимает украинский парламент, и за то, за что голосует украинский парламент, я, как спикер, должен подписать".

Напомним, сегодня часть руководителей парламентских комитетов покинули заседание Согласительного совета, продемонстрировав несогласие с Разумковым. Председатели парламентских комитетов покинули заседание Согласительного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы председателя Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что в сентябре парламент принял во втором чтении законопроект об олигархах. Документ проголосовали с некоторыми противоречиями в поправках. По состоянию на 3 октября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков его не подписал. Согласно документу для госслужащих и народных избранников в законопроекте предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность включая увольнение.

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