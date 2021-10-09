Новый председатель Рады Стефанчук объяснил причину отставки Разумкова

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По словам нового спикера парламента Руслана Стефанчука, причиной отставки Дмитрия Разумкова с должности главы Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии, а не "месть" со стороны "Слуги народа"

Как передает RegioNews, об этом Стефанчук заявил в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".

Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", - сказал Стефанчук.

По мнению спикера, были определенные вещи, которые не давали возможности фракции и президенту выполнить свои обещания.

"Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения ... достаточно быстро или в правильном направлении", - пояснил нардеп.

Напомним, Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука новым главой парламента та отозвала его с должности первого вице-спикера. Перед этим депутаты провели рейтинговое голосование за кандидатов на пост спикера, по результатам которого тоже победил Стефанчук. За него проголосовали 257 народных депутатов.