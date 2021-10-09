14:13  09 октября
На Ровенщине не будут допускать к обучению непривитых от полиомиелита детей
10:44  09 октября
В Кабмине кресла могут потерять от трех до пяти министров - Арахамия
10:02  09 октября
Оккупанты на Донбассе стреляли из запрещенных вооружений, есть раненый
UA | RU
UA | RU
09 октября 2021, 11:32 71

Новый председатель Рады Стефанчук объяснил причину отставки Разумкова

09 октября 2021, 11:32 71
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По словам нового спикера парламента Руслана Стефанчука, причиной отставки Дмитрия Разумкова с должности главы Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии, а не "месть" со стороны "Слуги народа"

Как передает RegioNews, об этом Стефанчук заявил в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".

Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", - сказал Стефанчук.

По мнению спикера, были определенные вещи, которые не давали возможности фракции и президенту выполнить свои обещания.

"Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения ... достаточно быстро или в правильном направлении", - пояснил нардеп.

Напомним, Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука новым главой парламента та отозвала его с должности первого вице-спикера. Перед этим депутаты провели рейтинговое голосование за кандидатов на пост спикера, по результатам которого тоже победил Стефанчук. За него проголосовали 257 народных депутатов.

Верховная Рада депутат Дмитрий Разумков парламент Руслан Стефанчук

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram