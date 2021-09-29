Зеленский должен ветировать закон "об олигархах" для исправления коллизии в нем - Разумков

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил, что для устранения коллизии в законе "об олигархах", президент Владимир Зеленский должен его ветировать и вернуть в парламент с предложениями

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Наш", передает RegioNews.

В противном случае придется вносить изменения в закон другим законопроектом, считает политик.

Его не надо переголосовывать. Поскольку процедура, но она работает, если закон голосовался по регламенту согласно Конституции. Я как председатель парламента, считаю, что было нарушение регламента", - отметил он.

По его мнению запускать в действие статью 131 регламента Верховной Рады для переголосования правок неправильно.

"Это можно исправить следующим образом - или это может быть вето президента, возвращен в Верховную Раду с предложениями, тем более, что президент является автором этого законопроекта, или закон может быть подписан, и после этого вносить изменения в этот закон", - добавил спикер.

Разумков отметил, что как только комитет Рады предоставит корректный текст, за который голосовал парламент, он в тот же день подпишет закон и направит на подпись президенту.

Напомним, 23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах. Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что закон об олигархах заработает через пол года.

Также сообщалось, что украинским бизнесменам, которых планируют занести в так называемый реестр олигархов, дадут "льготный период", в течение которого у них будет возможность добровольно избавиться от критериев олигарха.

24 сентября стало известно, что закон об олигархах нуждается в исправлении. Поэтому за документ будут голосовать снова.

Напомним, 23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах. Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что закон об олигархах заработает через пол года.

Также сообщалось, что украинским бизнесменам, которых планируют занести в так называемый реестр олигархов, дадут "льготный период", в течение которого у них будет возможность добровольно избавиться от критериев олигарха.

24 сентября стало известно, что закон об олигархах нуждается в исправлении. Поэтому за документ будут голосовать снова.

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