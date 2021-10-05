Зеленский наложил вето на законопроект о легализации криптовалюты

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Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проект закона №3637 и отправил его на доработку

Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что в соответствии с мировым опытом регулирование обращения криптовалюты осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появления финансовых пирамид с виртуальными активами.

Принятый во втором чтении законопроект предлагает создать новый центральный орган исполнительной власти — Национальную службу по регулированию оборота виртуальных активов, что повлечет значительные затраты.

Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украины, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 8 сентября Рада приняла закон о легализации виртуальных активов.

Также известно, что работникам Минцифры могут выплатить зарплату в е-гривне уже в этом году.