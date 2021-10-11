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11 жовтня 2021, 19:08 5

Що буде з законом про деолігархізацію – вирішиться після розгляду 12 блокуючих постанов – Стефанчук

11 жовтня 2021, 19:08 5
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Фото з відкритих джерел
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Доля підписання закону про деолігархізацію вирішуватиметься після розгляду народними депутатами проєктів постанов про скасування рішення Верховної Ради щодо ухвалення відповідного документа

Про це розповів нещодавно призначений Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ми вирішуємо це питання, як воно буде. Поки ми знаємо, що є 12 блокуючих постанов. Подивимося, чи будуть вони підтримуватися, чи ні. Після цього буде вирішуватися доля підписання цього законопроєкту, – сказав спікер українського парламенту.

Він також висловив сподівання, що парламентарії розглянуть відповідні проєкти постанов наступного пленарного тижня, а саме 19 або 20 жовтня.

Як повідомлялося, попередній голова Ради Разумков заявив, що підпише тільки "коректний текст" закону про олігархів.

Також екс-спікер заявляв, що Зеленський має ветувати закон "про олігархів" для виправлення колізії у ньому.

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