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07 октября 2021, 12:15 13

"Слуга народа" официально выдвинула Стефанчука на должность спикера ВР

07 октября 2021, 12:15 13
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из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" официально выдвинула кандидатуру первого вице-спикера Руслана Стефанчука на должность главы парламента

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм пресс-секретарь пропрезидентской фракции Юлии Палийчук.

"Фракция политической партии "Слуга Народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность Председателя Верховной Рады Украины от монобільшості делегирован Руслан Стефанчук", - отметила пресс-секретарь

По ее словам, на должность первого вице-спикера выдвинут глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, что Верховная Рада отозвала с должности главу парламента Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Перед этим перед депутатами выступил уже бывший глава парламента и инициаторы его отставки. Они, в частности обменялись обвинениями в адрес друг-друга.

В Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова. Собрано более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Об освобождении Разумкова во властных коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которого они сильно поссорились и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.

В понедельник лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес в Аппарат Верховной Рады подписи депутатов об увольнении главы парламента Дмитрия Разумкова.

Слуга народа отставка парламент депутаты

 
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