"Слуга народа" не будет менять главу партии в случае избрания Александра Корниенко вице-спикером Рады
Если Корниенко будет избран заместителем председателя Верховной Рады, "Слуга народа" не будет менять главу партии. Сейчас он возглавляет партию "Слуга народа"
Об этом заявил на брифинге глава фракции СН Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию брифинга.
Корниенко будет первый вице-спикер и председатель партии, - сказал Арахамия.
Как известно, главным кандидатом на пост нового спикера Рады является Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность вице-спикера. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.
Как сообщалось, "Слуга народа" официально выдвинула Стефанчука на должность спикера ВР.
Также Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде.
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