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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет оспаривать в суде свое отстранение от должности хотя и считает это решение незаконным

Как передает RegioNews об этом спикер заявил на брифинге.

"Доказывать, что это было незаконно, когда те, кто это делал знают, что это было незаконно. Это все равно, что бороться с ветряными мельницами", - пояснил глава парламента.

Он добавил, некоторые депутаты предлагали ему обжаловать в суде решение Рады. В то же время руководитель отметил, что не планирует этого делать, " потому что подумают, что я держусь за должность"

Напомним, что Рада отстранила 240 голосами главы парламента Дмитрия Разумкова на два заседания. По словам инициаторов такого решения. Это было сделано из-за нарушения председательствующим регламента во время Согласительного совета. В то же время согласно 29 статье закона О Регламенте отстранения председательствующего возможно из-за нарушений во время пленарных заседаний.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

В то же время в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятное увольнение Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.