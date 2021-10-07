"Слуга народа" соберется на съезд в середине ноября - Корниенко

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Как передает RegioNews об этом в комментарии журналистам заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам главы партии на съезде планируется внести изменения в устав и перестроить процессы в партии "в связи с вероятными кадровыми решениями в отношении меня".

На вопрос журналистов, может ли съезд рассмотреть вопрос о лишении мандата экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, Корниенко не исключил, что такой вопрос будут задавать делегаты.

"Но мы должны изучить практику. Потому что до этого времени теряли мандат только депутаты, которые выходили из фракции добровольно, а не из - за назначения к руководству парламента", - резюмировал депутат.

Напомним, что Верховная Рада отозвала с должности главы парламента Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Перед этим перед депутатами выступил уже бывший глава парламента и инициаторы его отставки. Они, в частности обменялись обвинениями в адрес друг-друга.

В Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержал отставку Разумкова. Более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Об увольнении Разумкова в коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которой они сильно поссорились и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.

В понедельник лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес в Аппарат Верховной Рады подписи депутатов об увольнении главы парламента Дмитрия Разумкова. А 7 октября на пленарном заседании решение об отзыве было принято.